Крымский мост побил суточный рекорд керченского парома за 12 часов

Транспортный поток между Крымом и Краснодарским краем в первые 12 часов с момента открытия Крымского моста побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

«За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19.00 по Крымскому мосту прошло более 7 тыс. транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тыс. в сторону Кубани», – говорится в сообщении инфоцентра моста, передает РИА «Новости».

Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств.

Во вторник российский президент Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы по Крымскому мосту в среду проехали более тысячи машин и мотоциклов.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.