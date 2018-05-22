Кремль сказал, кому задавать вопрос о продлении Абрамовичу британской визы

Вопрос о требованиях Великобритании к бизнесмену Роману Абрамовичу раскрыть происхождение капиталов для продления британской визы не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос. Ну, выдвигаются определенные требования и, наверное, в данном случае аппликанту необходимо делать выводы, насколько они (требования) законны, а не нам», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что российский бизнесмен Роман Абрамович должен будет объяснить происхождение своего состояния, чтобы власти Великобритании выдали ему новую инвесторскую визу.