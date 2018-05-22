Грузия предоставила ЕСПЧ обломки «Искандера» 2008 года

Большая палата ЕСПЧ в среду проведет открытые слушания по рассмотрению дела «Грузия против России» о вооруженном конфликте августа 2008 года и его последствиях, при подготовке к которым Тбилиси, в частности, предоставил Страсбургскому суду обломки «Искандера», якобы использованного в Южной Осетии российской армией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани журналистам в Тбилиси, всего грузинской стороной представлено в ЕСПЧ «свыше 700 доказательств», которые, как подчеркивают в Тбилиси, подтверждают «вину России» в нарушении восьми статей Европейской конвенции, гарантирующих право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, эффективную правовую защиту, защиту собственности, права на образование, свободу передвижения, а также запрещающих пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

В том числе, по ее словам, среди доказательств – «обломки «Искандера», выпущенного Россией» по Цхинвалу.

По словам Теи Цулукиани, «проведена экспертиза этих обломков, подтверждающая их подлинность».

«Сбросила Россия «Искандер» – оружие, наличие которого вообще опровергала, и мы 23 мая докажем в Страсбурге, что это не фотошоп, о чем говорит Россия. Россия давно говорила ЕСПЧ, что у нас нет физических доказательств, и вот они есть», – сказала министр юстиции Грузии.

«Думаю, процесс завершится победой Грузии», – подчеркнула она.

Россия с самого начала рассмотрения поданного Грузией иска утверждала, что жалоба Тбилиси в адрес Москвы беспочвенна и указанные в ней факты не доказаны.