Патрушев назвал основной источник террористической угрозы для стран ШОС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине назвал основной источник террористической угроза для стран Шанхайской организации сотрудничества.

По данным секретаря Совета безопасности России, угроза терроризма и экстремизма для государств – членов ШОС исходит прежде всего с территории Афганистана, передает ТАСС.

«Любые односторонние попытки урегулировать ситуацию в Исламской республике силовыми методами в обход норм и принципов международного права способны лишь усугублять положение дел, создавать дополнительные риски для безопасности», – подчеркнул Патрушев.

Он также отметил, что состоявшаяся 26-27 марта Ташкентская конференция по Афганистану подтвердила необходимость наращивания многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках ШОС.

Секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что любые инициативы на афганском треке должны максимально учитывать интересы государств региона и исключать перспективы навязывания им неприемлемых сценариев.

Напомним, в апреле министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине заявил, что политика США способствует активизации боевиков в Афганистане.