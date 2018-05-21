Ульяновский губернатор пожаловался в прокуратуру из-за сравнения с Гитлером

Прокуратура Ульяновской области приняла к рассмотрению заявление губернатора региона Сергея Морозова с просьбой провести проверку по факту размещения фотомонтажа с ним в образе Адольфа Гитлера, который разместил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в соцсетях.

«Соответствующее заявление поступило в прокуратуру региона. Сейчас оно находится на рассмотрении», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Морозов в своем заявлении утверждается, что сравнение его с Гитлером недопустимо и оскобительно.

«В своем посте депутат проводит аналогию между моей деятельностью как губернатора Ульяновской области с политикой германского диктатора Адольфа Гитлера, идеология которого является нацистской, а его деятельность признана международным военным трибуналом преступной», – пишет губернатор в своем заявлении.

Морозов указал, что депутат от коммунистов фактически обвинил его в нацистских методах, основываясь на том, что площадь Ленина в областном центре была переименована в Соборную. При этом переименование улиц и площадей – это полномочие органов местного самоуправления – в конкретном случае администрации Ульяновска, указал он.

В апреле городские власти решили переименовать площадь Ленина в Соборную, после чего Куринный опубликовал в своих соцсетях фотомонтаж, на котором Морозов предстал в образе Гитлера .