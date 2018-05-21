Кудрин раскрыл секрет своего участия в увольнении десятков генералов

На заседании комитета Госдумы по регламенту Алексей Кудрин, говоря о своей кандидатуре на пост главы Счетной палаты, рассказал об увольнении 40 генералов в 90-х после проверок.

«Конечно, служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний. Это одна из тем, которые я не поднял сегодня, но это важная тема», – приводит его слова ТАСС.

В пример он привел события 1996 года, когда он приехал из Петербурга и занял пост начальника контрольного управления президента.

«Прозрачность – это было не очень принято у нас в стране. Были неприкасаемые по проверкам. Тогда мы впервые открыли возможность, провели проверки МВД и Министерства обороны», – сказал он.

По словам Кудрина, результаты этих проверок в те годы были засекречены и носили характер государственной тайны.

«Но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», – сказал он.

Кудрин также пообещал проявлять «достаточную строгость» в отношении высокопоставленных чиновников в случае возникновения к ним претензий от СП.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственной думы кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост руководителя Счетной палаты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что на пост главы Счетной палаты претендует Алексей Кудрин, который согласился занять эту должность и назвал свои главные задачи на посту главы СП.