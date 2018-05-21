Власти ДНР зафиксировали применение ВСУ боеприпасов со шрапнелью

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21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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Идеология оправдания предательства жива и сейчас

Сергей Худиев, публицист, богослов
В Ставрополе нарастает скандал, связанный с именем Ильи Сургучева, местного уроженца, прозаика, публициста, деятеля русской эмиграции. Скандал выходит далеко за местные рамки, потому что затрагивает важную для всех нас тему. Подробности...
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Власти ДНР зафиксировали применение ВСУ боеприпасов со шрапнелью

          21 мая 2018, 13:54

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Следственные органы ДНР зафиксировали применение украинскими силовиками в Донбассе боеприпасов со шрапнелью, из-за чего погибла мирная жительница, сообщили в оперативном командовании республики.

          «Следственными органами республики и общественниками зафиксирован факт того, что мирная жительница погибла 19 мая от применения ВСУ запрещенного международными конвенциями боеприпаса со шрапнелью. Из погибшей были извлечены такие же поражающие элементы, которые были найдены в Горловке после обстрела ВСУ», передает РИА «Новости» слова представителя командования.

          Напомним, ранее в понедельник в оперативном командовании ДНР сообщили, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки, в результате чего один ополченец был убит, трое захвачены в плен; украинские силовики потеряли пять человек.


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