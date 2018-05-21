Власти ДНР зафиксировали применение ВСУ боеприпасов со шрапнелью

Следственные органы ДНР зафиксировали применение украинскими силовиками в Донбассе боеприпасов со шрапнелью, из-за чего погибла мирная жительница, сообщили в оперативном командовании республики.

«Следственными органами республики и общественниками зафиксирован факт того, что мирная жительница погибла 19 мая от применения ВСУ запрещенного международными конвенциями боеприпаса со шрапнелью. Из погибшей были извлечены такие же поражающие элементы, которые были найдены в Горловке после обстрела ВСУ», – передает РИА «Новости» слова представителя командования.

Напомним, ранее в понедельник в оперативном командовании ДНР сообщили, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки, в результате чего один ополченец был убит, трое захвачены в плен; украинские силовики потеряли пять человек.