Соратник Порошенко призвал «палить мусоров»

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Петренко выступил с призывом «палить мусоров» после столкновений футбольных болельщиков с полицией на матче в Черкассах.

«Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем палить и этих мусоров», – написал он в Facebook, прикрепив свою фотографию в балаклаве на стадионе «Динамо» в украинской столице.

Позже публикация пропала с его страницы, однако украинское издание «Апостроф» опубликовало ее скриншот.

Удалив пост, депутат Рады заявил, что от своих слов не отказывается.

Напомним, поединок последнего тура первой лиги украинского чемпионата, в котором встречались «Черкасский Днепр» и «Сумы», был прерван из-за беспорядков болельщиков хозяев. Фанаты команды из Черкасс высыпали толпой на поле и стали жечь файеры. В происходящее вмешались правоохранители, толпу удалось оттеснить за пределы поля.