Фильм Серебренникова назвали недостаточно серьезным для Канн

Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» была воспринята членами жюри Каннского кинофестиваля как недостаточно серьезная для призов, считает кинокритик Кирилл Разлогов.

«Фильм Серебренникова восприняли как довольно легкую картину, изящную, тонкую, но в общем недостаточно серьезную для приза фестиваля», – приводит его слова ТАСС.

Кинокритик заметил, что на фестивале имя Серебренникова звучало достаточно часто – особенно в связи с его отсутствием. Сейчас Серебренников находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве.

Разлогов счел распределение призов фестиваля довольно предсказуемым. Японский фильм Хирокадзу Корээды, по его словам, стал компромиссным вариантом для жюри, которое состояло из очень разных людей, которым было трудно найти консенсус. Кроме того, отметил он, жюри было настроено сентиментально, ориентиром в этом смысле была председатель жюри Кейт Бланшетт.

Фильм «Лето» вошел в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля, который проходил 8-19 мая. Приз за лучший саундтрек к «Лету» получили участники группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов.

Другой российский фильм также удостоился награды. Казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого.