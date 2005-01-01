Казахстанская актриса награждена в Каннах за роль в фильме российского режиссера

Приза за лучшую женскую роль на 71-м Каннском кинофестивале удостоена казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, объявило международное жюри конкурса.

Актриса едва сдержала слезы, выражая благодарность режиссеру, когда получала награду. «Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь», – приводит ее слова ТАСС.

Социальная драма Дворцевого рассказывает историю молодой нелегальной мигрантки из Киргизии по имени Айка (Еслямова). Молодая девушка отказывается от новорожденного ребенка, пытаясь выжить в жестоких реалиях современной Москвы.

Фильм «Айка» снят при поддержке Министерства культуры России.

Другой российской картиной, боровшейся за золотую ветвь, был фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. Приз за лучший саундтрек к «Лету» получили участники группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов.

Ранее жюри Каннского фестиваля, возглавляемое австралийской актрисой Кейт Бланшетт, на торжественной церемонии назвало обладателя главной награды 71-го Каннского кинофестиваля – «Золотой пальмовой ветви».