Назван обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля

Жюри Каннского фестиваля, возглавляемое австралийской актрисой Кейт Бланшетт, на торжественной церемонии назвало обладателя главной награды 71-го Каннского кинофестиваля – «Золотой пальмовой ветви».

Им оказался японский режиссер Хирокадзу Корээда. Призом отмечен его фильм «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku), передает ТАСС.

В центре сюжета картины – житейская японская драма о семье рабочего, которая едва сводит концы с концами благодаря пенсии бабушки. Для пропитания они вынуждены красть еду в супермаркетах. Несмотря на сложное материальное положение, они подбирают беспризорницу, которая постепенно становится членом семьи. Они живут счастливо до тех пор, пока не знают, что приемная дочь объявлена в розыск.

71-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. В основной конкурсной программе участвовал 21 фильм, включая две российские картины – «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Участники группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов награждены призом Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.