В американских университетах обнаружили «советские методы» подавления инакомыслия

В 231 вузе США существуют структуры, ограничивающие свободу слова в кампусах, а в Мичиганском университете пользуются «советскими методами» подавления инакомыслия – поощряют доносы, преследуют за высказывание неполиткорректного мнения, пишет обозреватель USA Today Ингрид Жак.

В Мичиганском университете (UM) «живет и здравствует полиция мыслей», где может сложиться ощущение, что вас вернули назад в ГДР или СССР, передает RT текст статьи USA Today.

В университете есть «группа реагирования на предубеждения», члены которой призывают студентов сообщать о высказываниях, услышанных в кампусе, которые могут быть оскорбительными или «проблемными». В итоге группа получает уйму жалоб об «оскорблениях», пишет Жак.

Под оскорблениями понимаются все высказывания, которые идут вразрез с «преклоняющейся перед политкорректностью» университетской культурой.

Обозреватель USA Today называет это «вопиющим примером» ограничения свободы самовыражения в госучреждениях, что «противоречит самой идее университетского кампуса».

«Вдобавок учебное заведение создает в кампусе атмосферу недоверия, побуждая студентов шпионить друг за другом. В результате чего они не знают, кому можно доверять», – отмечает она.

На Мичиганский университет уже подали в суд, чтобы побудить учебное заведение привлечь внимание к войне со свободой слова и гражданскими правами.

По данным Фонда защиты индивидуальных прав на образование, в США насчитывается по меньшей мере 231 высшее учебное заведение, где действуют подобные группы по борьбе с «предубеждением». Однако в Мичиганском университете эта структура является одной из наиболее признанных, пишет портал.