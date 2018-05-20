При реставрации павильона ВДНХ нашли живопись неизвестного художника

В павильоне «Центральный» на ВДНХ в зале «Машинно-тракторная станция» нашли фрагмент живописи неизвестного художника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В «Центральном», одном из самых красивых павильонов ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи», – написал Собянин в Twitter.

По его словам, на стене изображен комбайн на уборке урожая.

В "Центральном", одном из самых красивых павильонов #ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале "Машинно-тракторная станция" архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая. pic.twitter.com/fwbdcuC0qA — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 мая 2018 г.

Собянин отметил, что нужно датировать живопись, определить автора и решить, что делать со знаменитой картиной Александра Герасимова с делегатами II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, которая висела на этом месте.