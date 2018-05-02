Могерини посоветовала властям Армении не выходить за рамки конституции

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудила по телефону с президентом Армении Арменом Саркисяном ситуацию в республике, отметив важность решения проблем «исключительно в рамках конституции и законов», сообщили в пресс-службе главы республики.

Могерини заявила, что поддерживает усилия народа Армении по построению благополучного и демократического общества, передает РИА «Новости».

Также была отмечена важность решения проблем в республике посредством конструктивного диалога, сообщила пресс-служба.

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза уже выступала с заявлением о том, что, по мнению Брюсселя, следует предпринять властям республики и оппозиции «в интересах всех армян».

Напомним, во вторник лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз. Днем ранее о готовности работать с новым кабмином Армении заявили США.

Между тем, по словам Пашиняна, США и Евросоюз якобы не вмешиваются в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».