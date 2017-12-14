США дали инвесторам месяц на продажу активов En+, «Русала» и ГАЗ

Минфин Соединенных Штатов скорректировал срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов российский компаний En+, «Русал» и ГАЗ, в отношении которых Вашингтон ввел санкции.

Согласно «Генеральной лицензии номер 13А», которая заменила ранее действующую «Генеральную лицензию номер 13», американские инвесторы должны избавиться от активов перечисленных российских компаний до 6 июня, против установленного ранее 7 мая, передает ТАСС.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон якобы не стремится разорить «Русал».

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против «Русала» (входит в En+ Group). Вашингтон заявил, что снимет санкции при условии, если российский миллиардер Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в En+ ниже 50%, однако США отказались снимать санкции с группы компаний.