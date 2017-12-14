Минфин США открестился от намерений разорить «Русал»

Вашингтон не стремится разорить «Русал», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он повторил требование к компании сократить долю акций Олега Дерипаски ниже 50%, но отметил, что это только «первый элемент» для отмены санкций против «Русала», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Мнучин сказал, что санкции США нацелены не на «Русал», а на владельцев компании.

«Как мы поняли, в итоге были последствия для многих из тех, кто прилежно работает в компании», – заявил министр, добавив, что компания попросила исключить ее из списка санкций.

Полный список требований США Мнучин перечислять отказался.

Мнучин сказал, что США ведут с компанией диалог, который «обнадеживает», поэтому США «продлили лицензию» – увеличили для американских инвесторов допустимые сроки разрыва отношений с «Русалом» до 23 октября. По мнению американской стороны, это даст время, чтобы «решить вопросы».

«Наша цель не заключалась в том, чтобы разорить «Русал», – заверил министр.