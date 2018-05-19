Китай пригрозил США из-за их поддержки Тайваня

Пекин может усилить военное присутствие вокруг Тайваня и принять ряд других мер в том случае, если США продолжат оказывать поддержку острову.

Среди других мер называются ограничение доступа на рынок, а также инициирование проведения расследования в отношении фирм и компаний, не признающих территориальную целостность Китая, передает RT со ссылкой на China Daily.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что никакие заявления американской стороны не могут изменить факт китайской принадлежности Гонконга, Макао и Тайваня.

Напомним, в середине марта власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и Вашингтоном в обход Пекина.

Отметим, в феврале 2017 года американский президент Дональд Трамп обещал уважать политику «единого Китая».