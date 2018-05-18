За пощечину школьнику ЕР приостановила членство в партии депутата из Подмосковья

Отделение «Единой России» в московской области приостановит членство в партии депутата городского поселения Лесной Пушкинского района Андрея Одинцова, который дал пощечину школьнику.

Как сообщается на сайте московского областного отделения ЕР, на днях, «проверяя работу подрядчиков на территории школьного стадиона в поселке Ельдигино, Одинцов сделал замечание подросткам за их шумное, на его взгляд, поведение».

«Ситуация развернулась так, что Андрей Одинцов позволил себе дать пощечину подростку», – отмечается в пресс-релизе.

По информации врио руководителя исполкома Пушкинского местного отделения «Единой России» Кобы Паикидзе, местная партячейка в курсе инцидента, который на данный момент «не исчерпан».

«Насколько нам известно, родители пострадавшего ребенка готовят документы в суд. Сам Одинцов ситуацию никак не комментирует. Членство Андрея Одинцова в партии будет приостановлено на ближайшем политсовете до выяснения обстоятельств и вынесения официальными органами решения по данному поводу», – сообщил Паикидзе.

Глава регионального исполкома подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын отметил, что руководство реготделения партии осуждает поступок Одинцова и считает его недопустимым для статуса депутата-единоросса.

«Статус депутата и членство в «Единой России» накладывает особую ответственность на гражданина и исключает применение насилия в любой форме и в любых обстоятельствах. При этом сложившаяся ситуация требует детальных разбирательств, по результатам которых будет вынесено соответствующее решение», – подчеркнул Перепелицын.