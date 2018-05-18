Умер создатель стишков-пирожков

В возрасте 46 лет скончался создатель жанра четверостиший-пирожков Владислав Кунгуров.

Сообщение о смерти поэта появилось в группе «Пирожки+» во «Вконтакте».

Первые пирожки Кунгуров опубликовал в 2003 году под псевдоним allcogol, сообщает «Афиша Daily». Такие стихи обычно написаны белым четырехстопным ямбом, без прописных букв и знаков препинания.

В 2009 году за авторством Кунгурова вышла книга «Непоэзия. Избранные пирожки». Среди прочих, там были такие стихотворения:

рояль имеет две педали

автомобиль имеет три

а это значит что в рояле

стоит коробка автомат

***

а я не пью сказала зоя

и спрятала лицо в букет

чего ж пришла спросил геннадий

и опустил лицо в салат

Жанр пирожков приобрел популярность в интернете, и в социальных сетях публикуется немало последователей Кунгурова.