Эксперты раскритиковали инициативы Милонова в отношении велосипедистов

«Странное предложение, но его можно продолжить. Можем еще пешеходов на учет поставить и выдавать номерные знаки на детские коляски, ведь коляски – тоже транспортное средство», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя инициативы Виталия Милонов в отношении владельцев велосипедов.

В пятницу депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести официальную регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для велосипедистов старше 14 лет.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, председателя движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, в таких мерах нет никакой необходимости.

«Не в обиду моему коллеге, но мы должны уходить от лишних бюрократических барьеров. Я даже против выдачи прав водителям мопедов, очень демократичного и недорогого вида транспорта. Допустим, чтобы проверить у подростка наличие прав на управление мопедом – его надо поймать и остановить, а он в случае отсутствия документов будет убегать от гаишников, тем самым создавая опасные ситуации и провоцируя те ДТП, против якобы которых были направлены эти нововведения», – сказал Лысаков.

«Номера на велосипедах не помогут их быстрее найти в случае кражи. Номер открутил и выкинул, да и все. Кто это будет проверять и администрировать? У нас государственные регистрационные знаки не мешают краже автомобилей, а не то что велосипедов», – считает Лысаков.

Автоюрист и адвокат Сергей Радько так же считает предлагаемые Милоновым меры избыточными. «Велосипед не такое опасное транспортное средство, чтобы для него вводить какие-то ограничения, проверки, регистрации и так далее. У нас ГИБДД едва справляется с регистрацией автомобилей, а регистрировать велосипеды – это чересчур», – заявил газете ВЗГЛЯД Радько.

«Я думаю, сдавать тесты на знание правил ПДД – это тоже лишнее, все правила и знания, конечно, для них нужны и даже обязательны, но такие проверки абсолютно лишняя. А как быть с детьми младше 14 лет? Пускай катаются, не зная правил? В общем, странная инициатива», – добавил Радько.

В то же время сам Милонов отверг подобную критику, считая ее необоснованной. «Вопрос касается безопасности тех наших наивных граждан, которые считают, что могут передвигаться по городу, не зная правил дорожного движения. Любой человек, который так считает и выступает против экзаменов – это человек, который желает смерти или увечий российским семьям. Мы постоянно наблюдаем случаи, когда автомобилисты сбивают безграмотных велосипедистов, которые не понимают, что нужно грамотно поворачивать, правильно останавливаться на сигнал светофора и так далее», – сказал Виталий Милонов газете ВЗГЛЯД.

«Во многих странах Европы и в Японии введены нормативы, которые обязывают велосипедистов проходить тест на знание ПДД. Конечно, если мы говорим о полноценной выдаче прав – это, наверное, лишнее, никто об этом не говорит. Но выпускать человека, который не знает прав ППД на дорогу – это опасно для него самого и других», – продолжил Милонов.

«Я считаю, что регистрация велосипедов – это всего лишь один из возможных способов, каким мы можем привязать людей к сдаче экзаменов. Это может быть выдача прав или каких-то сертификатов, например электронных, которые человек может предъявить гаишнику посредством смартфона, где QR-код или электронная цифровая подпись засвидетельствуют, что он проходил обучение и сдал эти экзамены», – пояснил Милонов. «Наша задача – спасти этих несчастных наивных граждан, которые сейчас ежедневно калечатся сотнями», – подчеркнул депутат.