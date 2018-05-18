Предложено обязать велосипедистов сдавать тест на знание ПДД

В России предлагают ввести официальную регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для велосипедистов старше 14 лет, с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Документ с предложениями, нацеленными на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта, Милонов направил на имя главы правительства Дмитрия Медведева 18 мая, сообщает RT.

Парламентарий предлагает ввести обязательную регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг для велосипедистов старше 14 лет. Согласно инициативе, перед тем как внести личные данные и идентификационный номер транспортного средства в реестр, посетителю нужно будет пройти электронный тест на знание ПДД.

Также планируется обязать специализированные веломагазины выдавать покупателям памятки, содержащие информацию об основных правилах дорожного движения и ответственности за их несоблюдение.

По его словам, если водители будут в обязательном порядке перед регистрацией на портале госуслуг сдавать тест на знание ПДД, аварийность на российских дорогах снизится. К тому же, отмечает Милонов, внесение в реестр идентификационного номера велосипеда и персональных данных его владельца существенно повысит раскрываемость краж.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за отказ водителя пропустить пешеходов или велосипедистов.