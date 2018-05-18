Режиссер Леонид Хейфец госпитализирован

Народный артист России, режиссер Леонид Хейфец в ночь на пятницу был госпитализирован в Первую Градскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила пресс-атташе театра Маяковского Олеса Вартанова.

«Директор театра сегодня утром разговаривал с Леонидом Ефимовичем, и он успокоил его и сказал, что чувствует себя нормально», – передает РИА «Новости» слова Вартановой.



Она отметила, что на ближайшие гастроли режиссер поехать не сможет, так как уже на будущей неделе в Риге и Таллине состоится европейская премьера спектакля «Пигмалион», который Леонид Хейфец поставил на сцене театра Маяковского.

«Коллектив театра Маяковского очень надеется на скорейшее выздоровление Леонида Ефимовича Хейфеца», – заявила Вартанова.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске.

После окончания ГИТИСа работал режиссером Рижского ТЮЗа, Центрального театра советской армии, Государственного академического Малого театра и других, с 1998 года по настоящее время режиссер театра имени Маяковского.

Обладатель Государственной премии РСФСР в области театрального искусства за постановку спектакля «Павел I». За свою творческую карьеру поставил несколько десятков спектаклей на различных сценах.

С именем Хейфеца связана целая страница телевизионных интерпретаций русской классики: «Рудин» И. С. Тургенева (1970); «Обрыв» И. А. Гончарова (1973); «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (1976); «Доходное место» А. Н. Островского (1978).