Звукооператора ВГТРК ранили при обстреле в Донбассе

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, ранение получил звукооператор Игорь Уклеин.

Под обстрел попала съемочная группа корреспондента Александра Сладкова, сообщила ведущая программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

Отмечается, что это был тот же обстрел, в котором погиб командир бригады «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай», передает ТАСС.

Ранее известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин сообщил, что в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).