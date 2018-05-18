Мосгорсуд зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку в России

Московский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу юристов Telegram на решение Таганского райсуда столицы о блокировке сервиса в России.

Жалоба зарегистрирована в базе судов 18 мая. Юристы Telegram подали ее 11 мая, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

Напомним, 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.