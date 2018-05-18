Главком США в Европе открыл новую программу помощи армии Грузии

Главком европейского командования США Кертис Скапаротти открыл в Тбилиси новую трехлетнюю программу военной помощи Америки грузинской армии и центр боевой подготовки в Вазиани близ грузинской столицы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сотрудничество Грузии и США как глобально, так и в военной сфере переходит на существенно новый этап», – заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

Стороны также обсудили подготовку к масштабным учениям Noble Partner и Agile Spirit, которые состоятся в Грузии в этом году при поддержке Европейского командования США.

Ранее министр говорил о выделении США 100 млн долларов на военные реформы в Грузии. Что касается нынешней программы подготовки США грузинских военных, в ее рамках за три года обучение по новым стандартам пройдут девять батальонов.

Американские военные инструктируют армию Грузии еще с эпохи экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. Суть новой программы состоит в том, что они будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части. Что касается будущих учений с американцами, если ранее Грузия на совместных маневрах в основном акцентировалась на подготовке военных к миротворческим миссиям, то сейчас акцент сместится на повышение боевой подготовки грузинских солдат. Также США обеспечивают процесс перехода армии Грузии с советского и российского оружия на американское. В том числе Грузии уже поставлены «Джавелины».

Общий объем финансовой помощи США для нужд грузинской армии с 1997 года составил 240 млн долларов.