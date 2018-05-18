Названы сроки создания российского грузовозвращаемого космического корабля

Российский космический грузовозвращаемый корабль, который будет обеспечивать нужды новой орбитальной станции планируется создать в 2022 году, сообщили в РКК «Энергия», предприятии- разработчике корабля.

«Создание корабля «Союз ГВК» (грузовозвращаемый корабль) планируется завершить в 2022 году. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности – «Союз-2.1б», – передает ТАСС сообщение РКК «Энергия».

Также стало известно, что запуск космического корабля «Союз МС» без экипажа на борту состоится в августе 2019 года. Отмечается, что ранее все запуски «Союзов» были пилотируемыми.

«Старт транспортного корабля «Союз МС» на ракете- носителе «Союз-2.1а» запланирован на август 2019 года. Полет корабля пройдет в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счет отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа», – сказали на предприятии.

В данный момент беспилотный аппарат находится на стадии сборки отсеков.

Генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин добавил, что беспилотник «Союз МС» не является новой модификацией пилотируемого корабля.

«От обычного серийного корабля этот вариант «Союза МС» отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) с соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача – испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем «Союз-2.1а», – пояснил конструктор.

Предполагается использовать результаты полетных испытаний модернизированной СУДН при производстве транспортного грузовозвращаемого корабля «Союз ГВК».

Напомним, 11 мая источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что беспилотный грузовозвращаемый корабль «Союз» должен отправиться в первый полет к МКС 28 августа 2019 года.