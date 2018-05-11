Стала известна дата отправки Россией грузовозвращаемого беспилотника на МКС

Россия отправит на Международную космическую станцию (МКС) первый грузовозвращаемый беспилотный корабль в конце августа 2019 года.

Грузовозвращаемый корабль «Союз» должен отправиться в первый полет к МКС 28 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Также предполагается отработка на «Союзе» технологии пуска подобных аппаратов.

На МКС корабль пробудет полгода, его возвращение запланировано на февраль 2020 года.

Напомним, РКК «Энергия» планирует создать грузовозвращаемый транспортный корабль на базе пилотируемого корабля «Союз», который смог бы доставлять на Землю до 500 кг грузов с орбиты.