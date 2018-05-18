Останками советских военнопленных в украинском Ковеле штукатурили школу

В западноукраинском городе Ковель использовали песок с останками расстрелянных нацистами советских военнопленных для строительных и отделочных работ, сообщают украинские СМИ со ссылкой на председателя Волынской областной организации ветеранов Украины Александра Булавина.

«Чего только стоит отношение к истории лагерей военнопленных на Волыни. Свежий пример выявления расстрельных захоронений в Ковельском карьере, кости из которого развезли по всему городу, ими позорно штукатурили школу и жилые дома», – приводит «Украина.ру» слова Булавина.

Лагерь военнопленных Stalag 301 находился в Ковеле в 1942-1944 годах на Брестской улице. В освобожденном городе нашли массовые захоронения местных жителей и военнопленных. Часть земель, где расположены расстрельные ямы, раздали под застройку. Некоторые местные бизнесмены набирали из карьера песок, в котором и рядом с которым находились массовые захоронения.

Сообщается, что крупные кости просеивали, а мелкие оставляли в песке, и такую смесь весь прошлый год использовали для строительства в городе жилых домов и даже для штукатурных работ в средней школе.

Активисты-поисковики вызвали полицию на стройки, правоохранители зафиксировали наличие костей, однако делу ход не дали, неоднократные обращения в органы власти ни к чему не привели. Местные СМИ, сообщает издание, устроили травлю тех, кто пытался привлечь внимание к этой ситуации. Их стали называть «сепаратистами» за участие в форуме «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который прошел 25 апреля в Брянске.

Напомним, новые власти Украины фактически проводят кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру мировой истории. Москва давно пытается привлечь внимание мирового сообщества к расцвету неонацизма на Украине.