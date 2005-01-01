Появилась информация о гибели военных НАТО в Донбассе

В Донбассе машина с военнослужащими НАТО подорвалась на украинском минном поле, есть жертвы и пострадавшие, сообщило оперативное командование ДНР.

Военные НАТО посещали линию боевого соприкосновения. Их сопровождали украинские военные. В районе Авдеевки украинские силовики «завели гостей на минное поле». Трое военных НАТО из Канады погибли, пострадали двое военнослужащих из США, передает «Донецкое агентство новостей».

По данным разведки, пострадали также трое украинских военных.