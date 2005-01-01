В Госдуме предложили штрафовать за «злоупотребление правом на митинги»

Депутаты от «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за злоупотребление правом на проведение митингов. Авторы документа указывают, что «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий».

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия».

Ответственность наступает за подачу уведомления о проведении митинга без цели его проведения, за то, что органы власти не предупреждаются об отказе от проведения мероприятия, или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления, передает «Интерфакс».

Для граждан размер штрафа планируется установить в размере от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей и для юридических лиц - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

Дела будет возбуждать полиция, рассматривать судьи районных судов.

Также параллельно вносится законопроект, который обяжет организатора митинга в случае отказа от проведения не позднее, чем за один день уведомить об этом уполномоченный орган власти.

В пояснительной записке отмечается, что после согласования времени и места проведения мероприятия уполномоченный орган власти обязан обеспечить общественный порядок и безопасность граждан на акции и при необходимости оказание неотложной медицинской помощи. Для этого нужны «бюджетные средства на доставку металлоискателей и металлодетекторов», «на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников», а также может влечь за собой необходимость перекрытия движения транспортных средств.

Авторы документа также указывают, что «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий» – уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают меры для «обеспечения проведения мероприятия», которое по факту не проводится.

«Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер», – констатируют депутаты.

В качестве примера приводится случай, когда один гражданин подал 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга – каждую минуту новое мероприятие. Мероприятии были согласованы, но не проведены.

«Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», – указывается в пояснительной записке.

В мае на рассмотрение Госдумы также внесли законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Ранее сообщалось о серьезных недоработках в законе о митингах – в том числе о ситуации, когда заявители могут подавать сотни заявок, но не несут никакой ответственности, если число заявленных участников акции оказалось в разы меньше реальных.

Также организаторы протестных акций рассылали тысячи заявок, которые были вынуждены рассматривать местные власти.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что действующий закон несовершенен, так как «когда этот закон принимался, ни у кого в голове не было и мысли о том, что кто-то специально будет, как сейчас говорят в молодежной среде, спамить или троллить, подавать миллион заявок, а городские власти должны обеспечивать безопасность, устанавливать рамки металлодетекторов, предоставлять услуги «скорой помощи». «Очевидно, что в законе нужны определенные корректировки», – заключил эксперт.