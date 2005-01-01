В Госдуме предложили штрафовать за «злоупотребление правом на митинги»

Взгляд
17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
Разделы

Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
Перейти а раздел…

Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
Перейти а раздел…

Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...

Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин встретился с Асадом
          Госдеп прокомментировал возможность санкций против «Северного потока – 2»Кремль оценил призыв американского издания взорвать Крымский мостЕС запустил процедуру «блокирующего закона» для нейтрализации санкций СШАКанада обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ
          В ЕС назвали главную проблему в отношениях с СШАРоссия предъявила претензии Казахстану из-за осквернения мемориала ВОВРоссиянку задержали в Польше за «гибридную войну»Как остановить «запрограммированное вымирание» России
          Волкер посетовал на то, что «Россия слишком сильна»Украинских силовиков начали готовить к «деоккупации» ДонбассаМатвиенко одобрила повышение пенсионного возрастаКупавшийся в нефти мэр ханты-мансийского города покончил с собой после совещания

          Главная тема


          Новое решение Трампа ставит под угрозу важнейшее соглашение Горбачева и Рейгана

          «грязь расползается»


          Вулканолог остудил желание украинцев обрушить Крымский мост грязевым вулканом

          «уникальнейшая машина»


          Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии

          «быстро забывается»


          В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля

          посылка из США


          «Почта России» уличила Макаревича во лжи

          последнее слово


          Голикова расплакалась перед депутатами в Госдуме

          подводный беспилотник


          Стала известна мощность боеголовки «Посейдона»

          армия и вооружение


          Как можно улучшить единственный российский авианосец

          разительная разница


          «Мост Порошенко» выглядит убожеством по сравнению с «мостом Путина»

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          В Госдуме предложили штрафовать за «злоупотребление правом на митинги»

             17 мая 2018, 19:35
          Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMA/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Депутаты от «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за злоупотребление правом на проведение митингов. Авторы документа указывают, что «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий».

          Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия».

          Ответственность наступает за подачу уведомления о проведении митинга без цели его проведения, за то, что органы власти не предупреждаются об отказе от проведения мероприятия, или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления, передает «Интерфакс».

          Для граждан размер штрафа планируется установить в размере от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей и для юридических лиц - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

          Дела будет возбуждать полиция, рассматривать судьи районных судов.

          Также параллельно вносится законопроект, который обяжет организатора митинга в случае отказа от проведения не позднее, чем за один день уведомить об этом уполномоченный орган власти.

          В пояснительной записке отмечается, что после согласования времени и места проведения мероприятия уполномоченный орган власти обязан обеспечить общественный порядок и безопасность граждан на акции и при необходимости оказание неотложной медицинской помощи. Для этого нужны «бюджетные средства на доставку металлоискателей и металлодетекторов», «на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников», а также может влечь за собой необходимость перекрытия движения транспортных средств.

          Авторы документа также указывают, что «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий» – уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают меры для «обеспечения проведения мероприятия», которое по факту не проводится.

          «Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер», – констатируют депутаты.

          В качестве примера приводится случай, когда один гражданин подал 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга – каждую минуту новое мероприятие. Мероприятии были согласованы, но не проведены.

          «Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», – указывается в пояснительной записке.

          В мае на рассмотрение Госдумы также внесли законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

          Ранее сообщалось о серьезных недоработках в законе о митингах – в том числе о ситуации, когда заявители могут подавать сотни заявок, но не несут никакой ответственности, если число заявленных участников акции оказалось в разы меньше реальных.

          Также организаторы протестных акций рассылали тысячи заявок, которые были вынуждены рассматривать местные власти.

          Политолог Алексей Мартынов полагает, что действующий закон несовершенен, так как «когда этот закон принимался, ни у кого в голове не было и мысли о том, что кто-то специально будет, как сейчас говорят в молодежной среде, спамить или троллить, подавать миллион заявок, а городские власти должны обеспечивать безопасность, устанавливать рамки металлодетекторов, предоставлять услуги «скорой помощи». «Очевидно, что в законе нужны определенные корректировки», – заключил эксперт.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............