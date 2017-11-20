Эксперты указали на серьезные недоработки в законе о митингах

Нынешний порядок согласований митингов позволяет недобросовестным заявителям подавать сотни заявок, при этом власти обязаны обеспечить правопорядок на каждой из точек. Также организаторы не несут никакой ответственности, если число заявленных участников акции оказалось в разы меньше реальных. Почему закон вышел столь несовершенен и как это исправить?

Как показывает статистика, организаторы оппозиционных протестных акций часто злоупотребляют законодательством о митингах. Особенно распространены случаи, когда заявленное число участников акции значительно больше реальных цифр. Кроме того, в последнее время распространились случаи, когда организаторы протестных акций рассылали тысячи заявок, которые были вынуждены рассматривать местные власти.

Эта тенденция наметилась давно. Еще в 2012 году созванная при участии Константина Борового и Валерии Новодворской акция на проспекте Сахарова «За честные выборы и демократию» собрала 150–200 человек вместо заявленных 30 тыс. участников. В сентябре 2015 года на организованном блогером Алексеем Навальным митинге «За сменяемость власти!» пришло, по оценке независимых организаций, более пяти тысяч человек, хотя организаторы указывали в заявке 40 тыс. человек. Таким образом, пришло в 8-10 раз меньше.

В Барнауле в январе этого года в рамках согласованного местными властями митинга Навального «Забастовка избирателей» пришли около 100-150 человек, хотя организаторами было заявлено около трех тысяч.

Подобные ситуации неоднократно происходили во время последней президентской компании. На московский митинг в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина 10 марта пришло, по данным МВД, около 700 человек, хотя коммунисты ожидали как минимум пятитысячную аудиторию.

Многократное завышение ожидаемой численности протестного мероприятия вынуждает его организаторов идти на провокации, чтобы скрыть истинные цифры явки. Так произошло 12 июня прошлого года во время несанкционированной акции сторонников Навального на Тверской улице в Москве. Как говорил по этому поводу политолог Глеб Кузнецов, Навальный пошел на такой шаг с целью «скрыть один простой факт: столько собрать, сколько собралось на митинг против реновации 14 мая, у него уже, очевидно, не получилось».

Также в марте этого года митинг координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова «Нам нужны честные выборы!» собрал всего несколько десятков человек, хотя изначально организаторы обещали вывести до 1000 человек.

Что касается массовой подачи заявок и отказе проводить согласованное мероприятие, то это излюбленный прием сторонников Навального. Так произошло в ноябре прошлого года, когда они подали около 1400 заявок на митинг в Петербурге. В том же месяце в МВД заявили, что митинги оппозиционеров в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске были согласованы местными властями, но акции не состоялись из-за неявки самого Навального. Как отмечали наблюдатели, сторонники Навального действовали по одной схеме: рассылали массовые спам-письма с заявками на митинги в районные администрации, на различные даты в расчете, «что кто-то точно клюнет». Например, так называемый штаб Навального в Саратове обещал подать более двух тысяч заявок на митинг с участием блогера.

Как считает член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин, подобная практика указывает на несовершенство закона, в который «необходимо внести определенные поправки». «Если участники заведомо недобросовестны, то эта проблема, которую не всегда можно исправить поправками в закон. Можно предусмотреть штрафы или внесение денежных залогов. Если заявка участников не подтверждается, то эти залоги не возвращаются», – сказал Зудин газете ВЗГЛЯД.

Что касается несоблюдения заявленной численности, то в законе «должна быть вилка». «Понятно, что если заявлялось 10 тысяч, а пришло 9 тысяч, то это не принципиальная разница. Необходимо, чтобы поправки не носили запретительный характер, а выполняли роль регуляторов», – уверен Зудин.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов указал на то, что действующий закон несовершенен, так как «написан очень широкими мазками в лохматые годы, исходя из соображений соблюдения свободы выражения мнения», о чем говорится в 31-й статье Конституции.

«Не было уделено должного внимания организационным нюансам. Видимо, когда этот закон принимался, ни у кого в голове не было и мысли о том, что кто-то специально будет, как сейчас говорят в молодежной среде, спамить или троллить, подавать миллион заявок, а городские власти должны обеспечивать безопасность, устанавливать рамки металлодетекторов, предоставлять услуги «скорой помощи». Очевидно, что в законе нужны определенные корректировки», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что сейчас предусмотрена ответственность только за превышение численности массовых мероприятий. «Почему бы не предусмотреть ответственность за невыполнение заявленных параметров? Тогда лишний раз будут думать, подавать ли подобную заявку», – считает Мартынов.

Политолог уверен, что поправки можно провести не на федеральном уровне, а региональном. «Федеральному законодательству не будут противоречить никакие поправки, потому что оно «дырявое». Никто не думал, что некоторые граждане будут злоупотреблять данными им свободами. Понятно, что это из разряда адвокатского крючкотворства: все, что не запрещено – разрешено. А в это время в большом 15-миллионном городе постоянно что-то происходит. Специалисты городских служб, отвлекаясь на эти бессмысленные малочисленные мероприятия, могли бы в это время спасти чью-то человеческую жизнь. Если посмотреть с чисто моральной точки зрения, стоит ли тщеславие организатора подобного мероприятия жизни человека?» – задается вопросом эксперт.

Мартынов не исключает, что в случае правок в законе поднимется «много воя со стороны так называемых несистемных оппозиционеров».

«Они будут записывать это на свой счет. Дескать, их боятся и поэтому прикручивают... Но это из разряда «собака лает – караван идет». В конце концов, речь идет об оптимизации работы городских служб и, возможно, спасении жизни людей. Пусть учатся жить по законам большинства, а не наоборот. В их понимании демократия – это как раз власть меньшинства. А на самом деле демократия – это власть большинства», – указал Мартынов.

В свою очередь директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов согласен, что в случае ужесточения закона критики начнут говорить о том, что в России «зажимается свобода совести и свобода собраний». «Критика будет всегда, потому что это политика. Надо быть готовыми к этому. Когда разрабатывали этот закон, то думали, какой он будет красивый, а когда доходит до его использования, оказывается: кроме красоты закона и его демократичности, есть нюансы: кто будет за все это платить», – сказал эксперт.

Смирнов согласен, что действующий закон несовершенен. «На самом деле нет ничего совершенного, но так как это все оплачивается из нашего с вами кармана, кармана налогоплательщика, то лучше всего исходить из принципа: если вы заявили участие в акции 10 тысяч человек, а пришло в 10 раз меньше, то вы оплачиваете по коммерческим расценкам услуги полиции, медиков, уборки, туалетов. Если пришло 5-7 тысяч, что все нормально и такую акцию можно продолжать без оплаты. Иначе любая партия может очень сильно заспамить нашу систему», – подытожил Смирнов.