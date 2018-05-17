Пенсионный возраст женщин собрались повысить до 60 лет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность того, что пенсионный возраст для женщин в России может быть повышен до 60 лет.

«Я считаю, что это (повышение пенсионного возраста – прим. ВЗГЛЯД) должен быть очень плавный переходный спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», – приводит ее слова РИА «Новости»

«То есть если, условно говоря, будет повышен возраст для женщин до 60 лет – хотя это надо обсуждать в обществе – то только через 10 лет он наступит», – отметила Матвиенко.

Стратегия, представленная Центром стратегических разработок, возглавляемым Алексеем Кудриным, предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

Экономист Антон Любич ранее рассказал, какая эффективная альтернатива есть у повышения пенсионного возраста.

Напомним, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал изменение пенсионной системы. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.