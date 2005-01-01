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14 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
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Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

В Литве заявляют, что Кенигсберг был передан во владение СССР только на пятьдесят летФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ. В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс». Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

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Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
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У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
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          У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

          Антон Любич
          экономист
          		 14 мая 2018, 18:30

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          Немецкий мыслитель и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц говорил: «Прежде чем спорить, давайте считать!» Озвученная новоназначенным премьер-министром Дмитрием Медведевым с трибуны Государственной думы идея о повышении пенсионного возраста – хороший пример, чтобы последовать совету Лейбница.

          С 2007 по 2017 годы расходы бюджетной системы Российской Федерации на социальные цели, основная часть которых – пенсионные выплаты, увеличилась с 25% от общего объема расходов до 36,3%.

          На этом фоне решительно сократилась доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство: с 9,7% до 3,8%. Сократились совокупные расходы на образование и здравоохранение: с 23,9% до 20%.

          Текущая структура бюджета означает, что сохранение нынешней модели пенсионной системы возможно только за счет снижения государственных затрат на качество жизни граждан – на здравоохранение, образование и гражданскую инфраструктуру. На то, что можно объединить в понятие «комфортная для жизни среда». За счет экономии на мерах, содействующих долгосрочному экономическому росту.

          Совершенно очевидно, что в такой ситуации это будет означать неизбежное расширение платной медицины, увеличение коммунальных платежей, сокращение бесплатного образовательного стандарта.

          Фото: Андрей Теличев/РИА Новости

          Эти отрицательные последствия сохранения статус-кво будут вынуждать самих пенсионеров чаще обращаться к врачам платно, помогать детям и внукам с оплатой учебы, сокращать текущее потребление из-за роста доли коммунальных расходов в структуре семейного бюджета.

          Назвать такую перспективу жизнеутверждающей язык вряд ли у кого-то повернется.

          Также нельзя сказать, что такая картина достойна названия «Так проявляется уважение к старшему поколению». Увы, это также не так.

          С 2006 по 2016 год количество пенсионеров по старости увеличилось с 29,2 до 35,6 миллиона человек, т. е. на 22%. Общая численность трудоспособного населения возросла за тот же период лишь на 4%.

          В текущей демографической ситуации можно конечно порассуждать о пользе четырех детей в одной семье или о введении безусловного дохода.

          Однако, если вдуматься, каждая из этих мер подразумевает отказ от пенсий: «не будет вам пенсий – рожайте детей». Эта модель уже существовала – до 1889 года, когда германский канцлер Отто фон Бисмарк предложил ввести пенсионное страхование.

          Система пенсионного страхования предполагает, что за уплату определенной суммы денег (страхового взноса) в бюджет государство назначает гражданину пенсию определенного размера по достижении им определенного возраста при наличии определенного трудового стажа (государство в такой системе играет роль большой страховой компании).

          Эта система действует в Германии с бисмарковских времен, и именно она была внедрена в СССР в 1937 году.

          При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства: 1) сокращение покупательной способности пенсий либо 2) увеличение пенсионного возраста. Либо – комбинация этих мер.

          В Европейском союзе преимущественно выбрали повышение пенсионного возраста. Только Польша, сперва согласившись с таким подходом, затем изменила решение – частично понизила пенсионный возраст после случившегося его повышения, но за счет фактического сокращения покупательной способности потока пенсионных выплат.

          Выбор европейцев разумен, но для Северной Европы. Там наблюдается старение общества. Граждане преклонного возраста продолжают работать. Молодежи мало. Значительная часть работающих иностранцев не имеет права на получение пенсий.

          В тех странах Южной Европы, где ситуация с молодежью выглядит не так (Испания, Италия, Греция), наблюдаются существенные сложности: остающиеся работать пожилые граждане фактически отнимают работу и трудовой стаж у молодежи, которой работать негде.

          Свойственные Европе несправедливо высокие налоги, являющиеся неизбежным следствием такой социальной системы, дестимулируют предпринимательскую активность, в силу чего не создается новых рабочих мест, которые вновь-таки не достаются молодежи.

          Стоит ли России идти по такому пути? Возможны два ответа на этот вопрос, но по мнению автора этой статьи – нет, не стоит.

          России нужно стимулировать активный экономический рост, более эффективное пользование имеющимися в стране ресурсами (не только природными, но и человеческим капиталом), за счет роста экономики обеспечивать рост покупательной способности пенсий для самых заслуженных наших граждан – тех, кто долгие годы трудился на благо страны в народном хозяйстве.

          Этой модели соответствует переход от страховой пенсии к накопительной. Увы, сейчас мы полным ходом идем в противоположном направлении.

          С 2014 года средства накопительной части пенсий заморожены. Возврат этих средств гражданам, которые их вносили, не предполагается. Государство намеревается рассчитаться за них «баллами» в рамках страховой пенсии.

          Однако накопительная пенсионная система показывает свою эффективность. Традиционно негосударственные пенсионные фонды были, как правило, более доходными, чем государственный – под управлением ВЭБ. Однако даже ВЭБ в 2016 году показал доходность по управлению портфелями пенсионных накоплений от 10,53% до 12,2% годовых, а в 2017 году – от 8,81% до 11,4% годовых, что в обоих случаях существенно выше уровня инфляции.

          Каждый может посчитать, сколько составит его пенсия, если он откладывает 22% от своего заработка на вклад под 8,8% годовых при инфляции 2% годовых, и таким образом лично убедиться (следуя совету Лейбница) в эффективности накопительной системы.

          Даже при накоплении 13,5% и направлении на выплаты нынешним пенсионерам 8,5% своего дохода начинающий сегодня работать гражданин за 38 трудовых лет обеспечит себе пенсию в размере своей заработной платы на период в 20 лет после выхода на пенсию в 60 лет.

          При накопительной системе гражданин копит личную индивидуальную пенсию. Ее размер зависит от роста экономики, что выражается в уровне доходности, которую Пенсионный фонд начисляет ежегодно. Затем пенсия выплачивается, сохранившиеся в случае преждевременной смерти средства переходят наследникам. В случае если пенсионер проживает дольше расчетного периода ему выплачивается страховая пенсия.

          Пенсионная реформа 2002 года предусматривала постепенный переход на накопительную пенсию граждан моложе 1967 года рождения. И это было правильным.

          Каковы главные преимущества накопительной системы?

          Во-первых, она позволяет гражданину управлять своей пенсией. Он может выйти на пенсию раньше или позже. Соответственно, размер пенсии будет меньше или больше. И это будет его личное решение, связанное с его личным отношением к готовности продолжать трудовую деятельность, исходя из состояния здоровья, размера индивидуальные пенсионных и иных накоплений и иных важных лично для него факторов.

          Во-вторых, накопительная пенсионная система содействует долгосрочному экономическому развитию страны. Она обеспечивает национальную экономику длинными деньгами для капитального развития. Это тот самый источник финансирования для долгосрочных экономических проектов, который недоступен в ориентированной на короткие сроки вложения средств банковской системе.

          Накопительная система, таким образом, выгодна как индивидуально самому гражданину, так и экономике страны в целом.

          Не выгодна она лишь тем, кто здесь и сейчас заинтересован в проедании уплаченных гражданами взносов на накопительную часть пенсий.

          Поэтому, когда заводится речь о повышении пенсионного возраста, спорить нужно не о том, повышать его или понижать. Спорить нужно о том, какую систему начисления пенсий мы строим.

          Сохранение достойного уровня пенсий для действующих пенсионеров – безусловный приоритет и задача для государства. Однако, понимая, что мы не можем объективно обеспечить сохранение страховой пенсионной системы в текущем виде для тех, кому выйти на пенсию только предстоит, следует уже сегодня озаботиться созданием для них более благоприятной системы, защищенной от тех рисков, которые присущи системе нынешней и будут в ней только возрастать.

          Следовательно, у повышения пенсионного возраста и у уменьшения пенсий есть разумная и эффективная альтернатива – это накопительная пенсионная система.


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