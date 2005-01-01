Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст

За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают действующую норму оптимальной, сообщили в службе исследований HeadHunter.

Служба исследований HeadHunter опросила 7 тыс. 872 россиянина на тему, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России, передает РИА «Новости».

В числе возможных средств респондентам назывались корректировка пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовая иммиграция, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно, 53% опрошенных назвали такие условия оптимальными, а 35% заявили, что пенсионный возраст нужно снизить. Согласными с повышением пенсионного возраста были лишь 6%.

В среднем респонденты, говорившие о повышении пенсионного возраста, в качестве оптимального называли возраст в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Те же, кто выбрал снижение, называли планку в 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет – 51%.

Согласно данным опроса, льготные условия для трудоустройства иммигрантов поддержали лишь 8% респондентов. Отрицательное отношение к иммиграции выразили 24% опрошенных, объяснив это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике.

Большинство опрошенных отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны – 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы более положительно сказаться на росте экономики.

Касательно квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков высказался положительно 81% респондентов.

Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель). 54% сочли нынешние значения оптимальными, 26% опрошенных заявили о необходимости его увеличения и только 6% опрошенных отметили, что срок отпуска необходимо сократить.