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президента Украины/ТАСС
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          Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

          Антон Крылов
          журналист
          		 11 мая 2018, 23:05

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          Повышение пенсионного возраста – неизбежность. Если средняя продолжительность жизни, как и планируется, вырастет к 2030 году до 80 лет, а женщины, как известно, живут дольше, то получится, что на пенсии люди будут проводить чуть ли не больше времени, чем работать.

          Судя по обсуждениям в интернете и социологическим опросам, подавляющее большинство наших сограждан ничего не имеет против такого расклада. Больше половины уверены, что возраст выхода на пенсию нужно оставить как есть, а больше трети – что понизить.

          Понятно, почему новости про базовый безусловный доход, над которым экспериментируют наиболее обеспеченные западные страны, пользуются такой популярностью. Отметим, пока что ни в одном государстве подобные эксперименты не были признаны удачными.

          Печальная судьба Советского Союза, где пенсии были (не у всех, но запомнилась именно эта сумма) по 120 рублей при зарплате инженера в 150, при этом как-то подзабывается. Многие вообще уверены, что Союз развалили исключительно злобные внешние враги. Ну ладно, Горбачев ещё чуть-чуть помог.

          Между тем, все истории государственного успеха или провала всегда упираются в деньги.

          Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

          Любой трудовой и даже военный подвиг имеет смысл только тогда, когда по итогам приносит достаточные денежные средства для развития страны. В остальных случаях возникает ситуация, которую очень любят ставить в вину СССР и России: победители живут хуже проигравших.

          Мог бы СССР при сохранении того же уровня обороноспособности и единства страны создать для своих граждан достойный уровень потребления, чтобы 100 сортов колбасы, дешевые джинсы и прочие «чудеса» западного образа жизни не казались в 80-е годы чем-то, за что можно и нужно продавать Родину оптом и в розницу? Наверное, да. Смогли же китайцы. А мы не смогли, и этого уже не изменишь.

          Впрочем, мы отошли от темы. Пенсия. Идею о снижении возраста выхода на заслуженный отдых давайте, всё-таки, обсуждать не будем, это утопия, хоть в нее и верит больше трети наших сограждан. Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

          Да ничего не будет. Если в бюджете окажется достаточно доходов, пенсия будет, как и сейчас, несколько превышать прожиточный минимум. С голода не умрёшь, но вести жизнь европейских пенсионеров, с их регулярными поездками к теплым морям, как и сейчас, не получится, если нет дополнительного источника доходов. То, что европейцы живут дольше, и, соответственно, выходят на пенсию позже – общеизвестно.

          Еще есть китайский вариант, где пенсию получают далеко не все, а заботы о содержании пожилых людей лежат на детях.

          Наверное, это будет самый эффективный вариант программы повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали как минимум троих, а лучше четверых - пятерых детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Хорошо, что подобная самоубийственная «эффективность» не рассматривается чиновниками. Почему самоубийственная, надеюсь, объяснять не надо.

          Перед правительством стоит другая задача – найти средства на повышение качества жизни, развитие медицины и прочие задачи, стоящие в майском «суперуказе» президента. Можно ли при этом обойтись без повышения пенсионного возраста? Нет, невозможно, иначе темпы роста будут значительно меньше требуемых для страны.

          Потому что если бы богатые страны могли бы позволить себе снижать, а не повышать пенсионный возраст, они бы его снижали. Но почему-то ни в одном государстве, включая славящиеся высоким уровнем социального обеспечения скандинавские, этого не происходит. Норвегия – 67 для мужчин и женщин. Швеция – от 61 до 67, в среднем – 65 лет, причем ведутся разговоры на уровне правительства о необходимости его повышения до 75 лет. И это при их налогах!

          Если говорить совсем просто, то низкий пенсионный возраст – это бедность для всех и нищета для пенсионеров. Повышение пенсионного возраста – шанс разорвать этот порочный круг, но только в том случае, если уровень жизни будет расти.

          Проблема в том, что в ближайшие десятилетия Россию может ждать такая вспышка безработицы, по сравнению с которой вопрос о пенсионном возрасте покажется малозначительным.

          Напомню, что согласно исследованию ВШЭ, 7% экономически активного населения России (5 млн человек) работают водителями. Почти столько же – 6,8 % или 4,86 млн – продавцы. Еще 1,8% или 1,26 млн человек – охранники. Грузчики, подсобные рабочие, уборщики, сторожа, вахтеры, лифтеры, гардеробщики, упаковщики составляют ещё 5 млн.

          Получается, что как минимум 16 миллионов человек работают на специальностях, которые неизбежно очень скоро станут сокращаться, а в перспективе – исчезать.

          Самоуправляемые автомобили, магазины и кафе быстрого питания, в которых люди сами пробивают товары через кассы самообслуживания, роботы-грузчики и роботы-уборщики, не говоря об интеллектуальных системах охраны – это все реальность ближайших лет.

          Водителям, продавцам и грузчикам и охранникам грозит та же судьба, что кузнецам, трубочистам, шорникам, водовозам и другим когда-то очень распространенным профессиям.

          В США и других  странах ситуация схожая – водители, продавцы, официанты и другие неквалифицированные работники составляют очень заметную часть людей трудоспособного возраста.

          И если кучеры 100 лет назад сумели переквалифицироваться в таксистов, а трубочисты – в сантехников, то будет ли такая возможность профессионального «апгрейда» после массовой роботизации? Маловероятно.

          Писатели-фантасты в подобных ситуациях отправляют людей на массовое освоение космоса, но похоже, что в нашей реальности ничего такого не предвидится.

          Поэтому увеличение пенсионного возраста – печальная неизбежность, но подавляющее большинство стран мира через это уже прошли и живут не беднее, а кто-то так и гораздо богаче.

          А вот что делать с надвигающейся массовой безработицей, пока что не знают нигде.


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