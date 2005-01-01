Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Повышение пенсионного возраста – неизбежность. Если средняя продолжительность жизни, как и планируется, вырастет к 2030 году до 80 лет, а женщины, как известно, живут дольше, то получится, что на пенсии люди будут проводить чуть ли не больше времени, чем работать.

Судя по обсуждениям в интернете и социологическим опросам, подавляющее большинство наших сограждан ничего не имеет против такого расклада. Больше половины уверены, что возраст выхода на пенсию нужно оставить как есть, а больше трети – что понизить.

Понятно, почему новости про базовый безусловный доход, над которым экспериментируют наиболее обеспеченные западные страны, пользуются такой популярностью. Отметим, пока что ни в одном государстве подобные эксперименты не были признаны удачными.

Печальная судьба Советского Союза, где пенсии были (не у всех, но запомнилась именно эта сумма) по 120 рублей при зарплате инженера в 150, при этом как-то подзабывается. Многие вообще уверены, что Союз развалили исключительно злобные внешние враги. Ну ладно, Горбачев ещё чуть-чуть помог.

Между тем, все истории государственного успеха или провала всегда упираются в деньги.

Любой трудовой и даже военный подвиг имеет смысл только тогда, когда по итогам приносит достаточные денежные средства для развития страны. В остальных случаях возникает ситуация, которую очень любят ставить в вину СССР и России: победители живут хуже проигравших.

Мог бы СССР при сохранении того же уровня обороноспособности и единства страны создать для своих граждан достойный уровень потребления, чтобы 100 сортов колбасы, дешевые джинсы и прочие «чудеса» западного образа жизни не казались в 80-е годы чем-то, за что можно и нужно продавать Родину оптом и в розницу? Наверное, да. Смогли же китайцы. А мы не смогли, и этого уже не изменишь.

Впрочем, мы отошли от темы. Пенсия. Идею о снижении возраста выхода на заслуженный отдых давайте, всё-таки, обсуждать не будем, это утопия, хоть в нее и верит больше трети наших сограждан. Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Да ничего не будет. Если в бюджете окажется достаточно доходов, пенсия будет, как и сейчас, несколько превышать прожиточный минимум. С голода не умрёшь, но вести жизнь европейских пенсионеров, с их регулярными поездками к теплым морям, как и сейчас, не получится, если нет дополнительного источника доходов. То, что европейцы живут дольше, и, соответственно, выходят на пенсию позже – общеизвестно.

Еще есть китайский вариант, где пенсию получают далеко не все, а заботы о содержании пожилых людей лежат на детях.

Наверное, это будет самый эффективный вариант программы повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали как минимум троих, а лучше четверых - пятерых детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Хорошо, что подобная самоубийственная «эффективность» не рассматривается чиновниками. Почему самоубийственная, надеюсь, объяснять не надо.

Перед правительством стоит другая задача – найти средства на повышение качества жизни, развитие медицины и прочие задачи, стоящие в майском «суперуказе» президента. Можно ли при этом обойтись без повышения пенсионного возраста? Нет, невозможно, иначе темпы роста будут значительно меньше требуемых для страны.

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Потому что если бы богатые страны могли бы позволить себе снижать, а не повышать пенсионный возраст, они бы его снижали. Но почему-то ни в одном государстве, включая славящиеся высоким уровнем социального обеспечения скандинавские , этого не происходит. Норвегия – 67 для мужчин и женщин. Швеция – от 61 до 67, в среднем – 65 лет, причем ведутся разговоры на уровне правительства о необходимости его повышения до 75 лет. И это при их налогах!

Если говорить совсем просто, то низкий пенсионный возраст – это бедность для всех и нищета для пенсионеров. Повышение пенсионного возраста – шанс разорвать этот порочный круг, но только в том случае, если уровень жизни будет расти.

Проблема в том, что в ближайшие десятилетия Россию может ждать такая вспышка безработицы, по сравнению с которой вопрос о пенсионном возрасте покажется малозначительным.

Напомню, что согласно исследованию ВШЭ, 7% экономически активного населения России (5 млн человек) работают водителями. Почти столько же – 6,8 % или 4,86 млн – продавцы. Еще 1,8% или 1,26 млн человек – охранники. Грузчики, подсобные рабочие, уборщики, сторожа, вахтеры, лифтеры, гардеробщики, упаковщики составляют ещё 5 млн.

Получается, что как минимум 16 миллионов человек работают на специальностях, которые неизбежно очень скоро станут сокращаться, а в перспективе – исчезать.

Самоуправляемые автомобили, магазины и кафе быстрого питания, в которых люди сами пробивают товары через кассы самообслуживания, роботы-грузчики и роботы-уборщики, не говоря об интеллектуальных системах охраны – это все реальность ближайших лет.

Водителям, продавцам и грузчикам и охранникам грозит та же судьба, что кузнецам, трубочистам, шорникам, водовозам и другим когда-то очень распространенным профессиям.

В США и других странах ситуация схожая – водители, продавцы, официанты и другие неквалифицированные работники составляют очень заметную часть людей трудоспособного возраста.

И если кучеры 100 лет назад сумели переквалифицироваться в таксистов, а трубочисты – в сантехников, то будет ли такая возможность профессионального «апгрейда» после массовой роботизации? Маловероятно.

Писатели-фантасты в подобных ситуациях отправляют людей на массовое освоение космоса, но похоже, что в нашей реальности ничего такого не предвидится.

Поэтому увеличение пенсионного возраста – печальная неизбежность, но подавляющее большинство стран мира через это уже прошли и живут не беднее, а кто-то так и гораздо богаче.

А вот что делать с надвигающейся массовой безработицей, пока что не знают нигде.