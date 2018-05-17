Глава КС привел пример фальсификации права Британией

Расследование дело об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери построено на фальсификации справедливости и права, заявил глава Конституционного суда России Валерий Зорькин.

«Если взглянуть на дело Скрипалей с юридической точки зрения, то мы увидим, что раскрутка этого дела ловко выстроена с помощью фальсификации справедливости и права, то есть на псевдоправовой основе, заложенной еще в деле Литвиненко», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что почву для «массовых представлений», раз за разом раскручиваемая в Британии и других западных странах для нагнетания антироссийской истерики, сформировано именно созданием «видимости полноценного правового разбирательства дела Литвиненко».

Зорькин отметил, что дело Скрипалей показало, что в случае отказа от понимания «справедливости как равенства, соответствия, предсказуемой и понятной каждому разумному человеку связи между деянием и воздаянием, между виной и ответственностью, между обвинениями и доказательствами» в спорном деле ориентироваться на «партикулярное чувство справедливости», которое апеллирует к морали, «то легко можно получить ситуацию хаоса».

По его мнение, это управляемый хаос – ситуация, когда «манипулирование соображениями некой моральной справедливости, подогреваемые игрой на чувствах страха, возмущения, сострадания», блокируют возможность рационального анализа.

Зорькин считает, что это угрожает фактической «отмене» базовых опор правосудия в классическом понимании: с равноправием сторон, презумпцией невиновности, невозможностью прямых обвинений при наличии только косвенных предположений.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».