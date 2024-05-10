Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров

Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра: депутаты впервые сформируют правительство

Tекст: Денис Тельманов

«Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров», - написал Володин в своем Telegram-канале.



Он подчеркнул, что депутаты будут реализовывать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

«Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», – отметил Володин.

По его словам, обсуждение кандидатуры Мишустина сначала пройдет во всех фракциях, а затем состоится пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

Володин обозначил ключевые темы, которые будут подняты в ходе обсуждения: демографическая политика, повышение благосостояния граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности страны.

58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года, сменив на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее Мишустин занимал должность директора Федеральной налоговой службы.