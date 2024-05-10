Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров
И.о главы правительства России Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабинета министров, которые не отвечают на звонки и запросы депутатов, и пообещал разобраться.
Мишустин пообещал разобраться сегодня же с теми членами правительства, кто не перезвонил и не ответил депутатам, передает РИА «Новости».
Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа и не могут дозвониться до министров.