Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Глава СК взял под контроль расследование дела о падении автобуса в реку в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, возбужденное после падения автобуса в Мойку, будет передано из полиции в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.
Глава СК РФ также поручил дать правовую оценку деятельности компании-перевозчика, которой принадлежало транспортное средство, по соблюдению всех предусмотренных законом требований о безопасности пассажирских перевозок.
Водитель автобуса, упавшего в реку, перед выходом на рейс прошел медосвидетельствование, транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая, об этом со ссылкой на данные компании-перевозчика сообщает городской комитет по транспорту.
Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.
Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.