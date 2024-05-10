Глава СК взял под контроль расследование дела о падении автобуса в реку в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, возбужденное после падения автобуса в Мойку, будет передано из полиции в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

Глава СК РФ также поручил дать правовую оценку деятельности компании-перевозчика, которой принадлежало транспортное средство, по соблюдению всех предусмотренных законом требований о безопасности пассажирских перевозок.

Водитель автобуса, упавшего в реку, перед выходом на рейс прошел медосвидетельствование, транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая, об этом со ссылкой на данные компании-перевозчика сообщает городской комитет по транспорту.

Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.