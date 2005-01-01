В космической отрасли вернулись к идее запуска спутников на ракетах «Тополь»

В ракетно-космической отрасли вновь рассматривают возможность использования МБР «Тополь» для запуска спутников, сообщил источник.

На их базе в рамках программы утилизации МБР с минимальными затратами могут создать легкие ракеты-носители, передает РИА «Новости».

Сейчас у РВСН может быть около 70 ракет «Тополь», свидетельствуют открытые источники. Производится их замена на более современные МБР «Ярс».

Отметим, что в 1993–2006 годах запустили семь ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь», шесть запусков прошли удачно.