Российская сторона готова поделиться с Великобританией опытом возведения Крымского моста, если та захочет построить мост через Ла-Манш, заявило посольство России.

Как говорится в заявлении посольства, Москва «готова поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что британский политический истеблишмент «отказывается принимать современные международные реалии».

Посольство напомнило, что Запад поддержал произошедший в Киеве «государственный переворот», после которого жители Крыма «увидели реальную угрозу для своей безопасности». Российская сторона указала, что крымчане «фактически были лишены возможности реализовать право на самоопределение в рамках украинского государства».

Теперь же Великобритания «предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор», при этом Лондон игнорирует «бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине», заявили в посольстве.