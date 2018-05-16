Россия предложила Британии помощь в строительстве моста через Ла-Манш

Взгляд
16 мая, среда  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Владимир Можегов, публицист
В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания. Подробности...
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Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          Россия предложила Британии помощь в строительстве моста через Ла-Манш

          16 мая 2018, 22:50

          Текст: Антон Антонов

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          Российская сторона готова поделиться с Великобританией опытом возведения Крымского моста, если та захочет построить мост через Ла-Манш, заявило посольство России.

          Как говорится в заявлении посольства, Москва «готова поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», передает ТАСС.

          В заявлении подчеркивается, что британский политический истеблишмент «отказывается принимать современные международные реалии». 

          Посольство напомнило, что Запад поддержал произошедший в Киеве «государственный переворот», после которого жители Крыма «увидели реальную угрозу для своей безопасности». Российская сторона указала, что крымчане «фактически были лишены возможности реализовать право на самоопределение в рамках украинского государства».

          Теперь же Великобритания «предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор», при этом Лондон игнорирует «бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине», заявили в посольстве.

          Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

          Министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста, назвав инженерное сооружение «примером безрассудного поведения России».

          Во вторник Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут

          Украина попыталась перебить информационную повестку в день открытия Крымского моста нападением киевских силовиков на украинскую редакцию РИА «Новости».

          Напомним, в январе глава британского МИДа Борис Джонсон на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Великобританию и Францию нужно соединить мостом.


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