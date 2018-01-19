Борис Джонсон захотел соединить Британию и Францию мостом

Великобританию и Францию нужно соединить мостом, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Сандхерсте.

Джонсон заявил, что обе страны входят в число «величайших экономических держав мира», но при этом «соединены друг с другом однопутной железной дорогой», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

По его словам, железнодорожный туннель под Ла-Маншем не способен удовлетворить потребности обеих стран. Сложившуюся ситуацию глава МИД Великобритании назвал «смехотворной».

Он подчеркнул, что «технологии постоянно развиваются, и в других местах есть куда более длинные мосты, включая мост длиной 34 мили в Японии».

Отметим, что длину в 34 мили или 55 км имеет только объединенная система мостов и туннелей Гонконг – Чжухай – Макао в Китае. Самый длинный мост Японии – Сэто (13,1 км или 8,1 мили).

Пролив Па-де-Кале составляет 33 км. Длина туннеля между Фолкстоном (Великобритания) и Кокелем (Франция) составляет 50,5 км.