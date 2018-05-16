В атмосфере сгорят два российских спутника-шпиона

Свой ресурс выработали два российских спутника радиоэлектронной разведки «Целина». Они сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере Земли в среду вечером.

Специализированный сайт командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовал данные о том, что спутники «Космос-1707» и «Космос-1766» вечером среды должны сгореть в атмосфере. Прогнозы американского сайта приводит РИА «Новости».

Оба спутника были выведены на орбиту ракетами-носителями «Циклон-3» с космодрома Плесецк. «Космос-1707» запустили 12 декабря 1985 года, а «Космос-1766» - 28 июля 1986 года.

Напомним, что еще два спутника-шпиона «Целина», выработавшие свой ресурс, сошли с орбиты и сгорели в плотных слоях атмосферы 11 и 12 мая 2018 года.