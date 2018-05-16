Гватемала открыла посольство в Иерусалиме

Гватемала стала второй после США страной, которая открыла посольство в Иерусалиме.

Дипмиссия центральноамериканской республики открылась в офисном центре «Молха» в западной части Иерусалима.

Церемония началась с исполнения присутствующими национальных гимнов Гватемалы и Израиля, передает ТАСС.

Она проходила прошла в присутствии президента Гватемалы Джимми Моралеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также на нее прибыл посол США в еврейском государстве Дэвид Фридман.

Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Моралеса за перевод посольства республики в Иерусалим, назвав Гватемалу другом Израиля.

«Моя следующая поездка в Латинскую Америку начнется с Гватемалы», – пообещал он.

Премьер-министр Израиля рассказал также, что во многих городах страны есть улицы, названные в честь центральноамериканской страны.

«Думаю, нам нужно больше улиц Гватемалы в городах Израиля», – добавил Нетаньяху.

Напомним, Гватемала приняла решение перенести посольство в Иерусалим в декабре 2017 года.

Церемония открытия посольства США в Иерусалиме прошла в понедельник.