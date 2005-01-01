В парламент Израиля внесли законопроект о признании геноцида армян

В Израиле на рассмотрение кнессета (парламента) внесли законопроект о признании геноцида армян.

Законопроект был внесен депутатом Ициком Шмули («Сионистский Лагерь»); он указал, что Израиль ранее уклонялся от признания геноцида армян в Османской империи, несмотря на то, что этот исторический факт признан уже 29 государствами мира, передает интернет-портал MIGnews.

«Мы не готовы принимать моральные поучения и антисемитские гимны от Турции, которая ежедневно бомбит тысячи курдов в Сирии и одновременно несет ответственность за геноцид против армян, и за те зверства, которые творили турки в отношении меньшинств на протяжении всей своей истории. Мы считаем, что сейчас – самое время для признания этих фактов, и если мы хотим предотвратить повторение подобных вещей, настало время кнессету сделать то, что уже сделали многие парламенты по всему миру», – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Турция выслала генерального консула Израиля в Стамбуле Йоси Леви Сафри. Консул был вызван ночью в турецкий МИД, где ему было передано требование «как можно быстрее» покинуть страну.

До этого власти Турции предложили послу Израиля в Анкаре покинуть страну, а Израиль решил выслать турецкого консула из Иерусалима.

Напомним, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа. Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля.