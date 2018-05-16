Турция предложила генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть страну

МИД Турции настойчиво предложил генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть пределы страны, передают местные СМИ.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Напомним, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа. Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля.

Ранее власти Турции предложили послу Израиля в Анкаре покинуть страну, а Израиль решил выслать турецкого консула из Иерусалима.