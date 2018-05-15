Палестина отозвала посла из США

В ответ на перенос США посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим Палестинская национальная администрация (ПНА) отозвала посла из Вашингтона, говорится заявлении палестинского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что в соответствии с указаниями главы ПНА Махмуда Аббаса, министерство иностранных дел Палестины объявляет об отзыва посла в Вашингтоне и главы миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот, передает РИА «Новости».

«Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим», – отмечается в заявлении.

Палестинский дипломат вернется на родину уже в среду, 16 мая.

Напомним, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Израиль заявил, что позиция России, не пожелавшей переносить посольство в Иерусалим, странная. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.