Назван срок начала поставок газа по «Северному потоку – 2»

Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» начнутся в конце 2019 – начале 2020 года, сообщил на конференции Flame коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид.

«Работа газопровода начнется в конце 2019 – начале 2020 года», – цитирует Рейнхарда ТАСС.

Также глава коммерческий директор Nord Stream 2 AG отметил, что компания надеется получить оставшиеся разрешения в соответствии с графиком строительства в ближайшие месяцы.

В начале апреля ЕС и Еврокомиссия отказались вводить санкции из-за строительства «Северного потока – 2». В марте компания Nord Stream 2 получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

В конце января зампред правления Газпрома Александр Медведев заявлял, что партнеры компании в ЕС хотят получать газ по новым направлениям, хотя им предлагалось сохранить украинский транзит после 2019 года. Тогда же стало известно, что Германия разрешила строить в своих водах «Северный поток – 2».