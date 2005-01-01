Савченко заявила о готовности отсидеть 22 года в России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная властями Украины по подозрению в подготовке терактов в Киеве, заявила, что готова отсидеть 22 года в российской тюрьме.

«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в России, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в России. Надеюсь, вы поняли ответ, и он вас устроил», – цитирует NewsOne Савченко.

Ранее Савченко на заседании суда заявила, что отказалась от адвокатов из-за отсутствия денег на оплату их услуг.

Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку.

Отметим, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Было установлено, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В мае 2016 года Савченко была помилована президентом России и вернулась на Украину.