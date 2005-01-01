Надежда Савченко заявила об отсутствии денег на адвокатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная украинскими властями по подозрению в подготовке терактов в Киеве, заявила на заседании суда, что отказалась от адвокатов из-за отсутствия денег на оплату их услуг.

«Я не олигарх, и не стала им в парламенте. Я не хочу вгонять мою семью в долги из-за адвокатов», – цитирует Савченко РИА «Новости».

Также она отметила, что в случае заявлений защиты о вмешательстве в их работу ее сестры Веры Савченко она пожалуется на них в Совет адвокатов.

Как заявил следственный судья Павел Слободянюк, Надежде Савченко будет предоставлен бесплатный госзащитник.

В понедельник Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания Надежды Савченко под стражей.

После открытия заседания следственный судья принял решение на время рассмотрения выпустить Савченко из стеклянного бокса.

На заседании присутствуют новый адвокат Савченко Андрей Шадрин, ее сестра Вера Савченко, мать, а также немногочисленные сторонники.

Перед началом заседания Надежда Савченко заявила, что Украине «нужны революция за революцией, пока не будет вычищена нечисть», которая, по ее словам, находится у власти.

Напомним,11 мая защитник Олег Соловей сообщил, что Надежда Савченко отказалась от услуг адвокатов. Также он сообщил, что адвокаты прекратили защищать Савченко, так как ее сестра вмешивается в их деятельность. До этого Савченко отказалась сотрудничать с адвокатом Виктором Чевгузом, так как она никогда не хотела, чтобы он участвовал в деле.

Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку.