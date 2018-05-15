Лондон объяснил отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль

МВД Великобритании объяснило, что племяннице отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории отказано в визе в связи с тем, что заявка «не соответствовала миграционным требованиям».

«Мы отклонили заявку на получение визы Виктории Скрипаль на основании того, что она не отвечала требованиям миграционных правил», – приводит РИА «Новости» слова представителя МВД Британии.

Иных подробностей ведомство не привело.

Накануне стало известно, что посольство Великобритании в Москве снова отказало в получении визы Виктории Скрипаль.

В начале апреля российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль. Сама она заявляла, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.